TÜİK bu ne iş!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel kalem müdiresi Elif Esen'in kocası Muhammet Cahit Şirin'in başkanlık koltuğunda oturduğu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) genç işsiz sayısını da olduğundan düşük göstermek için ilginç bir formül uyguluyor.





2020 yılı eylül ayı genç işsiz sayısını 963 bin 840 kişi olarak ilan eden TÜİK aynı bültende herhangi bir işte çalışmayan 15-24 yaş arasındaki 3 milyon 412 bin genci ise işsiz saymadı. TÜİK, 3,4 milyon genci “ne eğitimde ne istihdamda olan gençler/NEET" kaleminde gösterdi.





"Ne eğitimde ne istihdamda" diye gösterilen 15-24 yaş arasındaki gençlerin sayısı 2020 yılı eylül ayı itibarıyla 3 milyon 412 bin kişiye ulaştı. Aynı kalem 2015 yılında 3 milyon 44 bin kişiydi. Genç nüfus içindeki oranı ise yüzde 25,7 seviyesindeydi. 2016 yılında 25,8’e çıktı.







2017’DE 3 MİLYON 99 BİN KİŞİYDİ





2017 yılında 11 milyon 876 bin genç nüfusun 3 milyon 99 binini ne eğitimde ne istihdamda gözüken gençler teşkil etti.





2018 yılında okula da gitmeyen herhangi bir işte de çalışmayan gençlerin sayısı 3 milyon 222 bine ulaştı. 11 milyon 747 bin genç nüfusun yüzde 27,4’ü NEET'te gösterilen gençlerden oluştu.





YÜZDE 29,1 İLE REKOR SEVİYE





Kronos'un haberine göre işsiz olup da işsiz sayılmayan gençlerin sayısı 2019 yılında 3 milyon 339 bine yükseldi. Son bir yılda ise 73 bin kişi artarak 3 milyon 412 bin kişiye çıktı. Buna göre her üç gençten biri ne okulda ne de herhangi bir iş yerinde.





TÜİK, iş aramaktan vazgeçen 1 milyon 402 bin kişiyi de "işsiz" olarak kabul etmiyor.





Amerika Birleşik Devletleri'nde John Hopkins Üniversitesi'nden Profesör Steve Hanke, TÜİK'in 2020 yılı ekim ayı itibarıyla ilan ettiği yüzde 11,80 oranındaki tüketici enflasyonunun (TÜFE) gerçek enflasyonun üçte birinden bile az olduğunu belirterek, TÜİK'in verilerinin tutarlı olmadığını grafiklerle gözler önüne sermişti.