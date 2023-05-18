Samanyolu Haber /Gündem / '3-5 insan destek olmasa bu kadınlar nasıl geçinecek?' /18 Mayıs 2023 21:32

'3-5 insan destek olmasa bu kadınlar nasıl geçinecek?'

Ankara Emniyeti’nin, eşleri hapiste olup geçimlerini kendileri sağlayan kadınlara operasyon hazırlığı yaptığının ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepki çekti. Edinilen bilgilere göre polis, eşi tutuklu olup kirada oturan kadınların kapısını çalıyor ve ‘kirasını nasıl ödediğini’ soruyor. Emniyet’in, eşi cezaevinde olup, çalışmadığı halde kirasını ödeyebilen kadınları tespit ederek, ‘terör operasyonu’ yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.

SHABER3.COM

TR724'te yer alan habere göre söz konusu skandal kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Türkiye’deki mal varlığı gasp edilen Koza İpek’in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, ‘soykırım’ operasyonu hazırlığına sert tepki gösterdi. Akın İpek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ilgili haberi alıntılayarak şunları yazdı:

    Bir de diyorlarmış ki; ‘Dine gelmeyen musibet, musibet değil’… Kardeşim, sen bu tabloya bakıp da umursamıyorsan eğer, kalbin ölmüş, ‘mezar ehli’ olmuşsun… Bundan büyük musibet mi olur?
    Ne yapacak bu kadınlar, vicdansız, ahlaksız herifler? Üç beş insan evladı, insanlık namına destek olmasa ne yapacak bu kadınlar? Kanı kurumuş herifler, kanımız kuruttular, Allah C.C. Belalarını versin. Şeytan saygı ile eğiliyordur, şapka çıkarıyordur bunların önünde.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber '3-5 insan destek olmasa bu kadınlar nasıl geçinecek?' Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:39:09