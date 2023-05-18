'3-5 insan destek olmasa bu kadınlar nasıl geçinecek?'

TR724'te yer alan habere göre söz konusu skandal kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Türkiye’deki mal varlığı gasp edilen Koza İpek’in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, ‘soykırım’ operasyonu hazırlığına sert tepki gösterdi. Akın İpek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ilgili haberi alıntılayarak şunları yazdı:



Bir de diyorlarmış ki; ‘Dine gelmeyen musibet, musibet değil’… Kardeşim, sen bu tabloya bakıp da umursamıyorsan eğer, kalbin ölmüş, ‘mezar ehli’ olmuşsun… Bundan büyük musibet mi olur?

Ne yapacak bu kadınlar, vicdansız, ahlaksız herifler? Üç beş insan evladı, insanlık namına destek olmasa ne yapacak bu kadınlar? Kanı kurumuş herifler, kanımız kuruttular, Allah C.C. Belalarını versin. Şeytan saygı ile eğiliyordur, şapka çıkarıyordur bunların önünde.

