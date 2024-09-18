3.526 asgari ücretli 1 ayda kazanıyor, Erdoğan'ın Saray'ı 1 günde harcıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Saray’ın 2023 yılı Ağustos ayında 509 milyon 970 bin lira olan harcamasının, 2024 yılı Ağustos ayında 1 milyar 798 milyon 969 bin liraya ulaştığını açıkladı. Bulut, bu artışın dikkat çekici olduğunu belirterek, “Saray, sadece bir yılda harcamalarını 3 katına çıkardı” dedi.







SARAY’IN BİR GÜNDEKİ HARCAMASI ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİLERİN MAAŞINA DENK

Saray’ın yalnızca bir günlük harcamasının 3.526 asgari ücretlinin ve 4.797 emeklinin maaşına eşit olduğunu dile getiren Bulut, ekonomide yaşanan krize rağmen Saray’ın tasarruf yapmadığını ifade etti. “Enflasyon bu ülkede sadece Saray’a uğramıyor” diyen Bulut, Saray’ın itibarından ödün vermediğini vurguladı.





İŞSİZ VE YOKSUL HALK İÇİN ZOR GÜNLER



Bulut, işsizliğin arttığı ve halkın ay sonunu getirmekte zorlandığı bu dönemde Saray’ın harcamalarının kabul edilemez olduğunu belirtti. Saray’ın 2024 yılı Ağustos ayında sadece bir ayda, 105 bin 809 asgari ücretlinin ve 143 bin 917 emeklinin bir aylık maaşını harcadığını söyleyen Bulut, “Millet Saray’a çalışıyor” ifadelerini kullandı.





HÜKÜMETİN HALKTAN KOPUK EKONOMİK POLİTİKALARI

Bulut, hükümet yetkililerinin ekonomik krizi hafife alan açıklamalarını da eleştirdi. “Maliye Bakanı sabır isterken, Telekom CEO’su internetin ucuzluğundan dem vuruyor. Tarım Bakanı ise et fiyatlarını kasap maliyetine bağlıyor” diye konuştu. Bulut, halkın alım gücünün düştüğünü, emekliler ve asgari ücretlilerin maaşlarının eridiğini belirterek, bu dönemde Saray’ın harcamalarının halkla alay edercesine yüksek olduğunu öne çıkardı.





ARTAN YOKSULLUK VE İŞSİZLİK VURGUSU

AKP iktidarının 22 yıllık yönetimi boyunca yoksulluğun, açlığın ve işsizliğin daha da derinleştiğini ifade eden Bulut, yüksek enflasyon karşısında halkın alım gücünün her geçen gün azaldığını dile getirdi. Saray’ın ise bu tabloya rağmen harcamalarını azaltmadığını belirtti.







