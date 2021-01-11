Samanyolu Haber /Gündem / 3 aylık bebek karantina koğuşunda! /11 Ocak 2021 17:11

3 aylık bebek karantina koğuşunda!

Cezaevlerinde koronovirüs salgını artmaya devam ederken bebekli anneler de tutuklanıp karantina koğuşuna konuluyor. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir annenin 3 aylık bebeğiyle Kayseri Kadın Kapalı Cezaevinde olduğunu paylaştı.

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Bebekli anneler tutuklanmaya devam ediyor. Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu olan Emine Trabzon, karantina koğuşunda kalırken tanık olduğu bir olayı HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yazdığı mektupta dile getirdi.


 
Mektubuna “Biz Kayseri Kadın Kapalı Cezaevinde bulunmaktayız. Kimimiz bir umut mahkeme beklemekteyiz. Kimimiz netleşmiş cezalarından ötürü gün sayıyoruz. Tabi cezası müebbet olup da gün saymayanlarımız da var kampüsümüzde.” diye başlayan Emine Trabzon, “Karantinada 3 aylık bebeğimiz var, bitince özgürlüğe değil, koğuşa gelecek. Ne kadar acı değil mi? Tarifi olmayan bir acı, unutulmayacak bir acı” dedi.

Üç aylık bebek sahibi bir anneyi tutuklamanın bebeği de tutuklamak olduğunu belirten Trabzon, “Şu anda bu çatının altında bir bebeğin olduğunu bilmek inanın acısını tarif edemeyeceğim bir duygunun ıstırabını yaşatıyor her birimize. Pandemi sürecinde hiçe sayılan hayatlarımızın içine bir bebeğin girdiğini bilmek ise ayrı bir hüsran yaşatıyor. Özellikle koronavirüs döneminde bu bebeği buraya hapsetmek insanlık suçudur.” ifadelerini kullandı.


 
Emine Trabzon’dan gelen mektubu Twitter hesabında paylaşan Ömer Faruk Gergerlioğlu pandemide 3 aylık bir bebeğin mahpus edilmesine tepki gösterdi.

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