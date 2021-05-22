3 aylık Mirza ile 1 yaşındaki Ümit bebek de cezaevine kondu

Bold Medya'dan Sevinç Özarslan'ın haberine göre bebekli anneler tutuklanmaya devam ediyor. Şeyda Yapar, dün akşam üzeri 3 aylık bebeği Mehmet Mirza ile Antalya L Tipi Kapalı Cezaevine, Seda Aslan ise 1 yaşındaki oğlu Ahmet Ümit ile Edirne Kapalı Cezaevine gönderildi. Yapar ve Aslan, geride iki küçük çocuk daha bırakmak zorunda kaldı. Şeyda Yapar’ın 2 yaşındaki kızı Zeynep Esila ve Seda Aslan’ın 5 yaşındaki oğlu Melih Musa Aslan’a şimdilik anneanneleri bakıyor.







ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA VERMEK İSTEDİLER





Kapatılan özel kurumlarda çalışan, sosyoloji mezunu 31 yaşındaki Seda Aslan (31) tanık beyanları ve Bylock kullandığı iddiasıyla Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanıyordu. KHK’lı eşi Harun Aslan ile 20 Mayıs’ta Edirne TEM Şube tarafından şehir merkezinde gözaltına alınan Seda Aslan, dün akşam üzeri anne sütüyle beslenen oğlu ile birlikte cezaevine konuldu. 18 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen Harun Aslan’ın dosyası Yargıtay’da bulunuyor.







Aile yakınlarının verdiği bilgiye göre anne-babası tutuklanınca ortada kalan iki çocuğun Çocuk Esirgeme Kurumu’na verilmesi gündeme getirildi ancak anne küçük oğlunu yanına, büyük oğlunu ise kardeşine teslim etti. Aslan çiftini oğlu Melih Musa’ya Eskişehir’deki anneannesi bakıyor.





Antalya’da tutuklanan Şeyda Yapar’ın ise neden hapse gönderildiği henüz bilinmiyor.