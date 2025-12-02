3 bakanlık ve SPK çalışanlarına nefret operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu çalışanlarına yönelik çalışma yürüttü.





Hizmet Haraketi'ne yönelik hukuksuz soruşturmaların ardından haklarında etkin pişmanlık ifadeleri bulunan ve ankesörlü ya da sabit telefonlardan ardışık ya da tekil arama kayıtları tespit edilen 9’u aktif görevde, 6’sı istifa etmiş, 1’i emekli ve 5’i ihraç edilmiş toplam 21 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.





Haklarında gözaltı kararı bulunan isimlerin yakalanması için Ankara merkezli olarak 6 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.