Samanyolu Haber /Politika / 3 belediye başkanı istifa ederek AKP'ye geçti /15 Temmuz 2020 00:34

3 belediye başkanı istifa ederek AKP'ye geçti

Ağrı'nın Demokrat Partili iki ve Saadet Partili bir ilçe belediye başkanının partilerinden istifa ederek AKP'ye katıldıkları ifade edildi.

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Ağrı'da, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Yayladüzü Belediye Başkanı Selami Demirtaş ve Yücekapı Belediye Başkanı Nurettin Öztürk, düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla AKP'ye geçtiklerini açıkladı.

Eleşkirt Belediye Başkanı Saadet Partili Ramazan Yakut, Yayladüzü Belediye Başkanı Demokrat Partili Selami Demirtaş ve Yücekapı Belediye Başkanı Demokrat Partili Nurettin Öztürk, partilerinden istifa ederek AKP'ye geçti.

Düzenledikleri ortak basın toplantısında 3 belediye başkanı adına konuşan Yücekapı Belediye Başkanı Öztürk özetle, 15 Temmuz tarihine vurgu yaparak, darbe girişimi önlediğini belirttiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için böyle bir karar aldıklarını belirtti.

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