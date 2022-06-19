Samanyolu Haber /Dünya / 3 bölgede birden başladı /19 Haziran 2022 19:36

3 bölgede birden başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte başlayan orma yangını mevsimi İspanya'da etkisini gösteriyor. 3 bölgede devam ettiği belirtilen yangınlarla mücadelenin sürdüğü aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Avrupa’da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte İspanya’nın Katalonya ve Kastilya ve Leon bölgesinde başlayan orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

İspanya medyası, ülkede 50’den fazla bölgede orman yangını olduğunu duyurdu. Ülkenin doğusunda, yangının en tehlikeli ve yoğun olduğu bölge olarak kabul edilen Sierra de la Culebra’daki dağlık alanlarda yangına müdahale sürüyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sierra de la Culebra’nın bulunduğu Kastilya ve Leon Özerk Bölgesi’nin Başbakanı Alfonso Manueco ile görüştüğünü ifade ederek, “İspanya Hükümeti, Zamora, Sierra De La Culebra'daki korkunç yangınla mücadele etmek için elindeki tüm araçlarla Kastilya ve Leon’a yardım etmeye devam edecek" dedi.
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