3 çocuk annesi ev hanımı kendisine ve eşine yapılan işkenceyi anlattı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde asgari ücretle mütevazi bir hayat sürerken OHAL sonrası yaşantıları alt üst oldu. Sivil polis baskınıyla evlerinde gözaltına alındılar.





Operasyona gelen polislerin evde hem Müberra Boşcu hem de eşi Murat Boşcu’ya yönelik insanlık dışı müdahalesi emniyette ve cezaevinde de devam etti.





Müberra Boşcu, yaşadıklarını Tr724’te Zeynep Kaya'ya anlattı .









3 çocuk annesi Müberra Boşcu, Emniyet’te yaşanan kötü muamelenin ardından tutuklanıp cezaevine sevk edildiklerinde işkencenin devam ettiğini söyledi





14 ay hapis yatan Müberra hanım, 8 yıl 1 ay hüküm alıp tahliye edildi. Özel bir yurtta çalışan eşi Murat Boşcu ise 8 yıl 9 ay hüküm giydi. Her ikisinin de dosyası Yargıtay’da. Yaşanan haksızlık ve hukuksuzluklara Yargıtay’ın ‘dur’ diyeceğini umut eden Müberra Bozcu, ’’Çünkü biz masum insanlarız. Suçsuzuz.’’ dedi.





Müberra Boşcu, ‘hukuksuzlukları duyurmak’ için konuşma kararı aldığını vurguladı ve zulme, haksızlığa, işkenceye uğrayan herkese ‘konuşun’ çağrısı yaptı.







