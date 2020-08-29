Samanyolu Haber /Gündem / 3 dakikada 10 kilo altın çaldılar /29 Ağustos 2020 20:41

3 dakikada 10 kilo altın çaldılar

İstanbul'daki bir kuyumcu sabah saatlerinde soyuldu. 3 dakika içinde 10 kilo altın ve pırlantayı çalan 5 kişi kayıplara karıştı.

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İstanbul'da Menderes Caddesi üzerinde bulunan kuyumcunun önüne gelen 5 kişi önce sokakta keşif yaptı. 

Keşfin ardından dükkanın kepengini açan hırsızlar çelik kapıyı da kırarak içeri girdi. 

3 dakika içinde 10 kilo altın ve miktarı henüz belirlenemeyen pırlanta çalındı. 

Mahalle sakinlerinden bir kişinin hırsızlığı fark edip bağırmasının ardından hırsızlar kaçtı. 

KEPENK ANAHTARINI KOPYALAMIŞLAR

Kuyumcu sahibi Süleyman İplikçi de çalınan ürünlerin net olarak belirlenmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Hırsızlığın 3 dakikada yapıldığını ifade eden İplikçi, "Sabah saat 04:30 civarında kepenk anahtarını kopyalayıp açtıktan sonra çelik kapıyı kırarak 3 dakikada banko içinde olan tüm ürünleri toplayıp çıkıp gitmişler. Tamamen profesyonel bir iş." dedi. 

Polisin hırsızların yakalanması için güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceliyor. 
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