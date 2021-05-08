Samanyolu Haber /Spor / 3 dev kulüpten şaşırtan karar: Avrupa Süper Lig projesine bağlıyız /08 Mayıs 2021 14:29

3 dev kulüpten şaşırtan karar: Avrupa Süper Lig projesine bağlıyız

Geçtiğimiz ay UEFA'nın Şampiyonlar Ligi formatını reddederek "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaştıklarını duyuran İngiltere, İspanya ve İtalya'nın önde gelen 12 futbol kulübünden Barcelona, Real Madrid ve Juventus, yeni bir açıklama yaparak söz konusu projeye bağlılıklarını vurguladı.

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Cumartesi günü üç kulüpten yapılan açıklamada "UEFA'nın 'tehditlerinin kınandığı" belirtilirken, Süper Lig projesinin çökmesine UEFA'nın sebep olduğu kaydedildi.

Açıklamada 6 farklı maddeyle olası durum özetlenirken, Avrupa Süper Ligi'ni oluşturacak kulüplerin UEFA tavrı sonrası büyük yara aldığı belirtildi.

Real Madrid'in resmi internet stesinde yer alan ortak bildiride, "Kurucu kulüpler yapıcı diyalog yoluyla mevcut futbol ekosisteminde çıkış yolu arama haklarından vazgeçtiler. Bu hukuka aykırı bir durum ve kabul edilemez. Mahkemeler, zaten Süper Lig lehinde kararlar aldı, dava süreci devam ederken UEFA ya da FIFA gibi kurumların bu girişimi engelleyebilecek herhangi bir işlem yapmaktan kaçınmalarını gerektiği belirtildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Süper Lig projesinin futboldaki mevcut istikrarsız ekonomik durumu kurtarmaya yönelik bir çözüm arayışı olduğu ve ligin kurucusu 12 takımın benzer sorunlarla yüzleştiği vurgulandı. Futbolda yapısal reformların yapılmasının da zaruri olduğu dile getirildi.

Ne yaşanmıştı?

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün 18 Mart tarihinde Süper Lig'i kurduklarını açıklamasının ardından UEFA'nın maddi yaptırım, kulüp ve futbolcuları organizasyonlardan men edeceğini açıklaması sonrası Barcelona, Juventus ve Real Madrid hariç diğer 9 kulüp özür dileyerek bu oluşumdan çıktıklarını duyurmuştu.

UEFA'dan yapılan açıklamada ayrıca söz konusu 9 kulüp olan Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter ve Atletico Madrid ile UEFA'nın kulüp turnuvalarına bağlılıklarını teyit eden mutabakat imzalandığı belirtilmişti.

Avrupa Süper Ligi'nin kurucusu İspanyol futbol devi Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez ise UEFA'nın tehditleri sonrası bazı takımların resmi ve bağlayıcılığı olan sözleşmeler imzalaması nedeniyle Süper Lig'den ayrılamayacağını açıklamış, yeni futbol turnuvası projelerinin belli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşeceğini öne sürmüştü.

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