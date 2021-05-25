Samanyolu Haber /Politika / 3 dokunulmazlık dosyası TBMM'de /25 Mayıs 2021 21:01

3 dokunulmazlık dosyası TBMM'de

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ile DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dokunulmazlık dosyalarının TBMM Başkanlığına sunulduğu belirtildi.

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HDP ve DBP milletvekillerine ait üç dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ile DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz mart ayında TRT Haber'de katıldığı naklen yayında Meclis'te bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası olduğunu belirterek, "TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil" ifadesini kullanmıştı.

TBMM'deki dokunulmazlık dosyalarından 915'i HDP'li, 248'i CHP'li, 57'si DBP'li (Demokratik Bölgeler Partisi), 33'ü bağımsız, 14'ü AKP'li (Adalet ve Kalkınma Partisi), 12'si İYİ Parti'li, 9‘u TİP'li (Türkiye İşçi Partisi), 6'sı DP'li (Demokrat Parti), 2'si MHP'li (Milliyetçi Hareket Partisi) ve 1'i Yenilik Partili milletvekillerine ait. 
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