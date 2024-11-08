3 fabrikasını kapatmaya hazırlanan VW binlerce aracını geri çağırdı

Almaya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen'in, hava yastığıyla ilgili bir problem nedeniyle ABD genelinde 114 bin 478 aracını geri çağıracağı duyuruldu.





VOLKSWAGEN HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞIRILDI?

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre bu geri çağırma işlemi 2017-2019 model Beetle ve Beetle Convertible, 2012-2014 Passat, 2017 Passat Wagon ve 2006-2007 Passat Sedan modellerini kapsıyor.





İTİCİ GAZ ARIZASI

Açıklamada söz konusu araçların sürücü tarafındaki ön hava yastığı şişiricisinin, uzun süre yüksek nem, yüksek sıcaklık ve sıcaklık değişimlerine maruz kaldığında itici gazın bozulması sonucu patlayabileceği ifade edildi.





YARALANMALARA VE ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİR

Ünlü marka, şişiricinin patlaması halinde sürücü ya da yolculara keskin metal parçalarının çarpabileceği ve ciddi yaralanmalar veya ölüme yol açabileceği uyarısı da açıklamada dikkat çekti.