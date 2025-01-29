3 gazeteci adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pazartesi günü Saraçhane'de, "Turpun büyüğü" adını verdiği basın toplantısında kendisi ve CHP ile ilgili davalara aynı bilirkişinin atandığını öne sürmüş ve bilirkişinin ismini açıklamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı gün İmamoğlu hakkında "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarından soruşturma başlatmıştı.





GAZETECİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, İmamoğlu’nun hakkındaki iddiaları dile getirdiği bilirkişi ile bir telefon görüşmesi yapmış ve Halk TV'de gazeteci Seda Selek'in sunduğu 'Neden Sonuç' isimli programa davet etmişti. Söz konusu programda Pehlivan'ın yaptığı telefon görüşmesinin yayınlanması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında, "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlattı.





ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Haklarında gözaltı kararı verilen Barış Pehlivan Halk TV binası önünde, Seda Selek evinin önünde, Serhan Asker İse Ankara'da gözaltına alındı. Pehlivan ile Selek, bu sabah emniyet işlemlerinin ardından savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi. Serhan Asker'in ise bugün SEGBİS aracılığıyla savcılığa ifade vermesi bekleniyor.