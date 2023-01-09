3 gazeteci Halk TV’deki görevlerini bıraktı

halktv.com.tr’nin Genel Yayın Yönetmeni, Halk TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik ve Haber Koordinatörü İnan Demirel görevlerini bıraktı. Gazeteciler, görevlerini bırakmalarına dair açıklamalar yaptı.





Yaklaşık iki yıl önce Halk TV'nin internet sitesi halktv.com.tr'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Hakan Çelenk'in bugün itibariyle görevini bıraktığı, çarşamba günü ise resmen ayrılmış olacağı öğrenildi.





Gerçek Gündem’e konuşan Çelenk, "Bir süredir çok yorulmuştum. 10 Aralık itibariyle çalışma arkadaşlarıma da kararımı bildirmiştim. Görevimi bırakmam kanal için sürpriz olmadı" dedi.



