Samanyolu Haber /Gündem / 3 gazeteci Halk TV’deki görevlerini bıraktı /09 Ocak 2023 15:12

3 gazeteci Halk TV’deki görevlerini bıraktı

Halk TV’nin internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk, Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik ve Haber Koordinatörü İnan Demirel, kanal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

SHABER3.COM

halktv.com.tr’nin Genel Yayın Yönetmeni, Halk TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik ve Haber Koordinatörü İnan Demirel görevlerini bıraktı. Gazeteciler, görevlerini bırakmalarına dair açıklamalar yaptı.

Yaklaşık iki yıl önce Halk TV'nin internet sitesi halktv.com.tr'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Hakan Çelenk'in bugün itibariyle görevini bıraktığı, çarşamba günü ise resmen ayrılmış olacağı öğrenildi.

Gerçek Gündem’e konuşan Çelenk, "Bir süredir çok yorulmuştum. 10 Aralık itibariyle çalışma arkadaşlarıma da kararımı bildirmiştim. Görevimi bırakmam kanal için sürpriz olmadı" dedi.

Çelenk, Seda Selek'in moderatörlüğünde İsmail Saymaz, Mehmet Tezkan'ın yer aldığı Perdenin Önü Arkası programında yer almayı sürdürecek.

halktv.com.tr’de daha önce de Haber Müdürü Pınar Keleş görevi bırakmıştı.

Demirel, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada herhangi bir gerekçe belirtmemiş ve "Halk TV'den ayrılma kararı aldım. Çalışma arkadaşlarıma ve izleyicilere teşekkür ederim" demişti.

Demirel, bugün yaptığı açıklamada ise mesleğine KRT TV'de devam edeceğini duyurdu.
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