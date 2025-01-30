Samanyolu Haber /Gündem / 3 gazeteci için karar verildi: 2 adli kontrol, 1 tutuklama! /30 Ocak 2025 01:20

3 gazeteci için karar verildi: 2 adli kontrol, 1 tutuklama!

Bilirkişi soruşturmasında ifadesi alınan Halk TV Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı. Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Barış Pehlivan hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Gazete Duvar'dan Fuat Karabay'ın haberine göre bilirkişi soruşturmasında, Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasının ardından Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşad Oğuz da Halk TV binasına gelen polisler tarafından ifade için savcılığa götürüldü.

Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz ifadelerinin alınması için Çağlayan Adliyesi’ne getirildi. Oğuz ve Toktaş'ın savcılık ifadeleri tamamlandı.
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Gazeteciler Suat Toktaş, Kürşad Oğuz ve dün gözaltına alınan Barış Pehlivan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gazetecilerin, “Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” ve “Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarından tutuklanmaları talep edildi.

Gazetecilerin hakimlik sorgusuna saat 22.30 sıralarında geçildi. Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ile Suat Toktaş'ın sorgusu ve savunması tamamlandıktan sonra karar için ara verildi.

Hakimlik, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'un pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri karakolda imza atma ve yurt dışı çıkış yasağıyla şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Suat Toktaş hakkında ise "kaçma, saklanma ve delilleri yok etme şüphesi görüldüğü" iddiasıyla tutuklama kararı verildi.

Soruşturmaya ilişkin başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma kapsamında şüphelilerden Seda Selek ve Serhan Asker’in mevcut delil durumuna göre adli kontrol talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevklerine karar verilmiştir. Ayrıca şüpheliler Barış Pehlivan ve Serhan Asker’in alınan ifade içeriklerine göre Halk TV genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz’un da atılı suçlara iştirak ettikleri anlaşıldığından adı geçen şüphelilerin ifadelerin alınması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız hazır edilmeleri için Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Şüphelilerin ifadelerinin alınması akabinde diğer şüphelilerin sevk durumları belirlenecektir."
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