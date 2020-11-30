Samanyolu Haber /Dünya / Parmakları sayesinde kurtuldu! /30 Kasım 2020 13:10

Parmakları sayesinde kurtuldu!

Çin'de bir temizlik çalışanı üç gün boyunca rögar kuyusunda mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı.

SHABER3.COM

Çin'in Kunming şehrinde Rögar kuyusunda mahsur kalan vatandaşın parmaklarını rögar kapağından çıkardığını direksiyon dersi alan bir öğrenci fark etti.

Kunming'deki öğrenci, parmakları görmeden önce "yeraltından gelen sesler" duyduğunu, daha sonra arabadan inip baktığında deliklerden çıkan parmakları gördüğünü söyledi. 

Yunnan TV'ye konuşan öğrenci, "Sanki bir yardım sinyali göndermeye çalışıyordu." dedi.

Çin medyasına konuşan direksiyon öğretmeni olanları şöyle anlattı: "Kanallarda çöp toplarken yolunu kaybetmiş. Kanladan türerken bir rögar kuyusuna gelmiş ve daha sonra çıkamamış."

İtfaiyeciler, üç gün boyunca kuyuda mahsur kalan temizlik görevlisini çıkarmayı başardı. Temizlik işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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