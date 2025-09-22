Samanyolu Haber /Gündem / 3 günde 8 istifa AKP'yi kırmızı alarma geçirdi: 'Erdoğan sistemi değiştirecek' /22 Eylül 2025 09:24

3 günde 8 istifa AKP'yi kırmızı alarma geçirdi: 'Erdoğan sistemi değiştirecek'

Geçtiğimiz hafta yaşanan 3 günde 8 istifa AKP'yi harekete geçirdi. Kulislerden gelen habere göre; Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanlarının istifası sonrasında Erdoğan sistemi değiştirecek. İl başkanlarını belirlerken 5 aşamalı raporun ardından mülakat uygulamasına geçilecek. Son sözü yine Erdoğan söyleyecek.

AKP'de geçtiğimiz hafta istifa depremi ile sallandı. 3 gün içinde Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu il başkanları istifa etti. İstifalar için "Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur" denildi ancak kulislerden gelen haberlere göre aynı depremin yaşanmaması için iktidarda sistem değişikliğine gidileceğini ortaya koydu.

Yandaş Sabah gazetesinde yer alan haberde il başkanları düzeyinde başlayan değişim ve yeni sistemin "yerel yönetimlerden genel siyasete kadar partinin dinamizmini artıracak kapsamlı bir çalışma"nın parçası olduğu belirtildi.

3 GÜNDE 8 İSTİFA AKP'Yİ HAREKETE GEÇİRDİ
Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre; bu çalışmanın ilk somut adımı, il başkanları düzeyinde gerçekleştirilecek bayrak değişimleri olacak. Sürecin ilk etabında Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elâzığ ve Ordu illerinde görev değişikliğine gidilmesi için start verildi.

Kulislerde konuşulanlara göre; AKP Teşkilat Başkanlığı, il başkanlarını belirlemek için detaylı ve katmanlı bir yöntem üzerinde çalışıyor. İllerin yeni başkanlarını belirleme noktasında temayül yoklaması, STK görüşmeleri, siyasi aktörlerle istişare, iş çevrelerine yakın mercek ve genel merkez istişare olmak üzere 5 aşamalı model izlenecek.

ERDOĞAN SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK
İlk adım, söz konusu illerde bu hafta başlayacak olan temayül yoklamaları olacak. Teşkilat mensuplarının görüşleri alınarak yeni dönemde kimin il başkanı olabileceğine dair ilk işaret alınmış olacak.

Bu beş aşamanın sonunda hazırlanan rapor, Teşkilat Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Her ilden üçer aday mülâkata girecek. Nihai kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Kulislerde, Ekim ayının ilk haftasında Erdoğan'ın başkanlığında yapılması planlanan il başkanları toplantısına kadar sürecin hızla sonuçlandırılması hedefleniyor.
