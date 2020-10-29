Samanyolu Haber /Ekonomi / O zararı maaşı dolarla almayanlar ödeyecek /29 Ekim 2020 13:38

O zararı maaşı dolarla almayanlar ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Maaşı dolarla mı alıyorsunuz? Ben dolar kuruna bakmıyorum." derken, dolar üç günde 7,97 TL’den 8,32 TL’ye kadar yükseldi. Hazine'nin 134,5 milyar dolar döviz borcunun TL karşılığı 47 milyar 500 milyon TL arttı.

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Türk Lirası tarihin en düşük seviyesine gerilerken, döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle devletin döviz borçlarının TL karşılığını da katlandı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevi geldiği 2018'den beri Hazine iç piyasadan bile döviz cinsinden borçlanmayı tercih etti. 2011 yılında iç borçlanmada eurobond ihracından vazgeçilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetimin döviz borcu 1 trilyon 44 milyar 963 milyon TL'ye (134,5 milyar dolar) tekabül ediyor.

ÜÇ GÜNÜN ZARARI 47,5 MİLYAR TL

Dolarda her 1 kuruşluk artış borcu 1 milyar 345 milyon TL artırıyor. Sadece son üç günde merkezi yönetimin borcunda 47 milyar 500 milyon TL arttı. 

Söz konusu artış, 2020 yılının ilk dokuz ayında Sağlık Bakanlığı’nın harcadığı 44 milyar 228 milyon TL'lik harcamayı geride bıraktı. 
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