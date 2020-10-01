3 haber sitesine erişim engeli

Sendika.org, Mezopotamya Ajansı ve Yeni Demokrasi’nin internet sitelerine erişim engellendi.





Sendika.org’a 5 Aralık 2018’de getirilen 62. engellemeden sonra bir kez daha Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim engeli getirildi.





Sendika.org konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “AYM açın diyor, Sulh Ceza Hakimliği kapatıyor: Sendika.Org’a 63. erişim engeli, sendika64.org yayında! Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30 Eylül 2020 tarihli kararı ile sitemiz 63. kez erişime engellendi. Yani adresimiz sendika64.org ile yeniden yayındayız” dedi.



