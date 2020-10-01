Samanyolu Haber /Gündem / 3 haber sitesine erişim engeli /01 Ekim 2020 15:08

3 haber sitesine erişim engeli

Sendika.org, Mezopotamya Ajansı ve Yeni Demokrasi’ye BTK kararıyla erişim engellendi.

SHABER3.COM

Sendika.org, Mezopotamya Ajansı ve Yeni Demokrasi’nin internet sitelerine erişim engellendi.

Sendika.org’a 5 Aralık 2018’de getirilen 62. engellemeden sonra bir kez daha Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim engeli getirildi.

Sendika.org konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “AYM açın diyor, Sulh Ceza Hakimliği kapatıyor: Sendika.Org’a 63. erişim engeli, sendika64.org yayında! Gaziantep 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 30 Eylül 2020 tarihli kararı ile sitemiz 63. kez erişime engellendi. Yani adresimiz sendika64.org ile yeniden yayındayız” dedi.

MA yeni adresiyle tekrar yayında

Bianet'in haberine göre; Mezopotamya Ajansı’nın da yayın yaptığı mezopotamyaajansi22.com adresi BTK tarafından engellendi. Siteye girişte internet kullanıcıları “Bu internet sitesi (mezopotamyaajansi22.com)Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen 30/09/2020 tarih ve 2020/5419D.iş sayılı karara istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır” uyarısıyla karşılaşıyor.

Siteye "mezopotamyaajansi24.com" adresi üzerinden ulaşılabilir.

Yeni Demoktasi'ye 7. kez erişim engeli

Son olarak ise Yeni Demokrasi gazetesinin internet sitesi 7. kez erişime engellendi.

Konuyu Twitter üzerinden duyuran Yeni Demokrasi “İnternet sitemiz Antep 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla BTK tarafından erişime engellenmiştir. Devrimci basın olarak susmadık, susmayacağız! En kısa zamanda yeni adresimizle yayın akışımıza devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından gazete http://www.yenidemokrasi8.net/ adresiyle tekrar yayına girdi.
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