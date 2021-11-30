3 ilde 'Cadı avı' operasyonu 165 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkent merkezli 38 ilde Hizmet Hareketi mensupları oldukları iddia edilen kişiler hakkında gözaltı kararları verdi.







Jandarma Genel Komutanlığı'nda yer aldığı belirtilen 78 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan aktarılan bilgilere göre bu kişiler arasında aktif 1 astsubay, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 59 astsubay, daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci, 1 istifa astsubay ve 2 ihraç astsubay bulunuyor.





İSTANBUL'DA POLİS AKADEMİSİ OPERASYONU

BALIKESİR'DE 31 GÖZALTI

Balıkesir merkezli 14 ilde ise 31 şüpheli hakkında aynı gerekçelerle gözaltı kararı verildi. Kişiler arasında doktor, avukat, polis ve subay gibi 17 kamu görevlisi ile 4'ü askeri okullarda ilişiği kesilmiş öğrenci olduğu belirtildi.







Gözaltı işlemleri için Balıkesir, Ankara, Aydın, Bitlis, Bursa, Denizli, Giresun, İstanbul, İzmir, Kars, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Van'da operasyon başlatıldı.

Başsavcılık ayrıca, başlattığı yeni bir sopruşturma kapsamında 25 kişi hakkında, farklı suçlamalarla gözaltı kararı çıkarıldı.İstanbul merkezli 4 kentte ise Polis Akademisi öğrencileri arasında Hizmet Hareketi mensupları oldukları iddiasıyla iddiasıyla 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı,. Üç kişiyi arama çalışmaları sürüyor.