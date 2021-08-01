Samanyolu Haber /Gündem / 3 ilde 8 noktada yangınların sürüyor /01 Ağustos 2021 21:30

3 ilde 8 noktada yangınların sürüyor

Türkiye'de 28 Temuz-1 Ağustos tarihleri arasında 125 orman yangını çıktığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bunlardan 117'sinin ya tamamen söndürüldüğünü ya kontrol altına alındığını söyledi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 117 yangının ya tamamen söndürüldüğünü ya kontrol altına alındığını, 3 ilde 8 noktada yangınların sürdüğünü açıkladı.

Marmaris’te Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası’nda açıklamalarda bulunan Pakdemirli'nin konuşması şöyle: 

"Muğla'da vatandaşlarımızdan bazı zerzenişler duyuyorum. Muğla'da 4 uçak 1 İHA 17 helikopter, 93 itfaiye 55 ambulans 1457 personelle çalışmlarımız devam ediyor.

Vatandaşlarımız semalarda istediği sıklıkta o araçları göremeyebilir ama dediğim gibi 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tedbiren 6 mahalle boşaltıldı.

 Yaşlı insanlar kolay kolay evlerini bırakmak istemiyorlar. Canın dışında her şeyin yerine bir şey konulabilir. Bu kadar bağlı olunmaması gerekiyor. Zorla teyzeyi ikna ettik. Şunu da söyledim. Muhtemelen bir şey olmayacak ama yine de burayı siz terk edin.

"28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı."

Hasar tespit çalışmalarınızın yüzde 75'ini bitirdik. Tekrar belirtmek isterim Türkiye'nin yangınlarından 28 Temmuz'dan bu yana 8 vatandaşımızı kaybettik. Elbette sadece canlılarımız gitmedi hayvanlarımız gitmedi onlar için de üzülüyoruz. Bu ekosistemde kaybın önüne geçmek için çalışmalarımız devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale ediliyor. 

Belediyelerimizin katkıları sonsuz müteşekkiriz. Ancak belediyelerimize ister bizim ister başka partiden. Yangınlardan sonra bilançosu hakkında bir toplanıp yerleşim yerlerine sorumluluklarının hatırlatılması lazım. Benim gördüğüm orman yerlerindeki sorumluluk belediyelerdedir. Bu anlamda siyaset üstü bir çağrıdır. Bu yangından sonra oturup bir çalıştay yapıp yerleşim yerlerinin korunması konusunda hep birlikte oturup konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. 
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