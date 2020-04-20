Bloomberg'den çarpıcı iddia!

SAMANYOLUHABER- Uluslararası haber ajansı Bloomberg, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin kamu bankalarına sermaye takviyesi yapmak için kaynak aradığını kaydetti.







Kamu bankalarının başta inşaat, enerji, perakende ve turizm gibi sektörlerde batık kredi tutarı katlanıyor. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle batıkların birkaç ay içinde taşınamaz hâle geleceği belirtiliyor.





Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'de bankaların kullandırdığı krediler içinde batık tutarı 155 milyar TL'yi buldu.





YANDAŞ İŞADAMLARINI KURTARAN BANKALAR!





Bloomber'in haberine göre sermaye enjekte edilecek üç kamu bankası şunlar: Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank.





Yıldırım Demirören'e Doğan Medya grubunu satın alması için iki yıl ana para ödemesiz 770 milyon dolar tutarında kredi tahsis eden Ziraat Bankası en son Bilal Erdoğan'ın arkadaşı Abdullah Kavukçu'ya ait Simit Sarayı'nın 500 milyon dolarlık borcunu üstlenmek istemişti.





Üç bankanın yüksek miktarda kredi verdikleri için sermaye desteğine ihtiyaç duyduğu ifade edildi.





Kamu bankalarına 2018 yılı ekimde ayında İşsizlik Fonu'ndan kanuna aykırı bir şekilde 11 milyar TL aktarılmıştı.





Hükûmet, İşsizlik Fonu'ndan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) için aldığı 14,5 milyar TL avansı da 2009 yılından beri geri ödemedi.



