3 kez müebbet hapse çarptırılan 'Çakal Carlos' tekrar hakim karşısında

Gerçek adı Ilich Ramirez Sanchez olan 'Çakal Carlos', Sudan'da yakalandığı 1994 yılından bu yana Fransa'da cezaevinde bulunuyor.

Fransa'da 1974 yılında bir alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırıdan dolayı suçlu bulunan Carlos, üç kez müebbet hapse mahkum edilmişti.

'27.5 yıldır zorunlu tatildeyim'





4 yıl içinde üçüncü kez hakim karşısına çıkan 'Çakal Carlos', duruşmanın başında esprili bir şekilde "27.5 yıldır Fransa'da zorunlu tatildeyim" dedi.

Filistin davasını desteklemek için çeşitli saldırılar gerçekleştiren Carlos, 2017 yılında cinayetten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve mahkeme kararı temyizde onandı.

Ancak 2019'da Fransa'da yargıtay, Carlos'un cezasını yeniden gözden geçirmek için davayı mahkemeye geri gönderdi. Yargıtay, aynı suçtan iki kez mahkum edilmesi anlamına geldiği için Carlos'un hem el bombası taşımaktan hem de kullanmaktan mahkum edilmemesi gerektiğini söyledi.





Carlos, Paris'te Saint-Germain-des-Pres'teki Publicis Eczanesi'ne yapılan saldırının sorumluluğunu ise reddediyor. Saldırıdan sonra hiçbir DNA kanıtı veya parmak izi bulunamasa da eski bir silah arkadaşı Carlos'u saldırıyla ilişkilendirmişti.





Carlos ayrıca, 1975 yılında iki Fransız polis memurunun ve bir polis muhbirinin öldürülmesinin yanı sıra, 1982 ve 1983 yıllarında Paris ve Marsilya'da toplam 11 kişinin ölümüne ve onlarcasının yaralanmasına neden olan bir dizi bombalı saldırı nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.





12 Ekim 1949'da Karakas'ta varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Carlos, gençken komünist bir gruba katıldı ve radikal Marksist Filistinli bir gruba katılmadan önce Moskova'da eğitim gördü.



