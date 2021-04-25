Samanyolu Haber /Gündem / 3. kişi yeğen çıktı /25 Nisan 2021 10:15

3. kişi yeğen çıktı

Yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer ile fotoğrafı çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fotoğraftaki üçüncü kişi için "yakınım" demişti. O kişinin Soylu'nun yeğeni olduğu ortaya çıktı.

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Çiftlik Bank vakasından sonra Türkiye’nin gündemine oturan Thodex vakasının yankıları sürüyor.

Kripto para borsası olan Thodex’te işlemlerin durdurulması ve savcılığın başlattığı soruşturmanın ardından şirket ülke gündemine oturmuştu.

2 milyar dolar değerinde kripto parayla yurtdışına kaçtığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı olan Interpol’ün kırmızı bültenle arananlar listesine girdi.

Yatırımcıları 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddia edilen Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer ile fotoğrafı çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fotoğraftaki üçüncü kişi için “yakınım” demişti.

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlgili şahıs Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019’da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullanmıştı.

YEĞENİ ÇIKTI

Soylu’nun yakım dediği kişininse kimliği belli oldu. Fotoğrafındaki üçüncü kişinin Soylu’nun yeğeni olduğu ortaya çıktı. Bakan Soylu'nun hemen yanında olan kişinin kız kardeşi Fatma Soylu Işık’ın oğlu Hasan Berk Işık olduğu belirtildi.
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