Otel mühürlendi: 3 Kişinin öldüğü zehirlenme olayında sır perdesi aralanamıyor





OTEL YETKİLİSİ: OTELİMİZDEN EMİNİZ

Otel yetkilisi Orhan Oğlak ise iddialarla ilgili olarak, "Biz otelimizden eminiz. Bizim kapalı Hamidiye Su dışında herhangi bir ikramımız veya satışımız yok. Rutin olarak bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış" dedi. Herhangi bir kahvaltı servislerinin olmadığını, sadece damacana ve kapalı bardak su bulunduğunu belirten Oğlak, gerekli yerlere bilgi verdiklerini söyledi.





FATİH'TE BÖCEK AİLESİNİN KALDIĞI OTEL MÜHÜRLENDİ



Fatih’te zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden üç kişinin ölümü üzerine başlatılan soruşturmada ailenin konakladığı otel mühürlendi. Ön otopsi raporu tamamlanırken, kesin ölüm nedeni ayrıntılı analizlerin ardından belirlenecek.



İstanbul Fatih’te kaldıkları otelden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden, anne Çiğdem Böcek (27), çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) hayatını kaybederken, baba Servet Böcek’in (36) tedavisi yoğun bakımda sürüyor.



İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yapmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı inceleme tamamlandı. Lobi kısmına getirilen eşyaları inceleyen ekipler, daha sonra topladıkları bazı eşyaları laboratuvar incelemesi için götürüldü.



Otel mühürlenirken otelde konaklayan müşteriler farklı otellere yönlendirildi.





KESİN ÖLÜM NEDENLERİ BELİRLENECEK



Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden 3 kişinin ölümüne ilişkin ön otopsi raporu tamamlandı. Anne ve iki çocuğun vücudunda travmatik bulguya rastlanmazken, mide duvarında kızarıklık ve yaygın kanama tespit edildi. Anne ve çocuklardan histopatolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik örnekler alındı. Bu örneklerin ayrıntılı incelenmesi sonucunda kesin ölüm nedenlerinin belirleneceği ifade edildi.





SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Olay, Fatih'te bulunan ve geçtiğimiz günlerde Böcek ailesinin yaşadığı trajediyle gündeme gelen otelde meydana geldi. Aynı otelde konaklarken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne Çiğdem Böcek (27) ile çocukları Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) hayatını kaybetmişti. Baba Servet Böcek'in (36) ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Bu olayın ardından, aynı otelde kalan üç turistin de benzer şikayetlerle hastaneye başvurması, yetkilileri harekete geçirdi.Yapılan incelemelerde, turistlerden Mustafa Taamart ve Ayoub Hamraoui'nin 11 Kasım'da, Reda Fakhri'nin ise 12 Kasım'da turistik amaçla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Üç turistin gün boyunca aynı yerleri gezip aynı yemekleri yedikleri, konakladıkları otelde ise sadece damacanadan su içtikleri belirlendi.Edinilen bilgiye göre, Mustafa Taamart gece saat 02.00 sularında odasında aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Arkadaşı Reda Fakhri ise saat 05.00'te mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu ve gözetim altına alındı. Onlara refakatçi olarak eşlik eden Ayoub Hamraoui'nin ise yapılan kontrollerde kalp atış hızının düşük olduğu tespit edilince tedbir amaçlı tedaviye alındı.İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Güner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemize, Fatih'te konakladıkları otelden bulantı ve kusma şikayetiyle başvuran iki yabancı uyruklu turistin genel durumları iyi olup takipleri devam etmektedir. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmiş, uygulanan tedaviye hızla yanıt alınmış, genel durumu iyi durumdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."Son Dakika | 2'si çocuk 3 kişi zehirlenerek ölmüştü! Ortaköy'deki faciada yeni gelişmeSon Dakika | 2'si çocuk 3 kişi zehirlenerek ölmüştü! Ortaköy'deki faciada yeni gelişmeOlayla ilgili çalışmaların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. Soruşturma kapsamında AFAD ekipleri de otele gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, oteldeki bazı eşyalardan ve su numunelerinden incelenmek üzere örnekler aldı.