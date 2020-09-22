3 küçük çocuğun kaza anındaki kurtuluşu kameralara yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Hamdi Kutlar Caddesi istikametinden Seyrantepe Mahallesi istikametine gitmekte olan S.D.Ç. (19) yönetimindeki 27 P 6866 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkmıştı.





Önce kaldırıma çıkan araç daha sonra ise cadde üzerindeki AVM'ye girerek durabilmişti. Cam, vitrin ve ürünlerin zarar gördüğü kazada, AVM önünde bekleyen Eyüp (23) ve Ali Kesen (21) ile Hasan Hüseyin Tilki (23) yaralanmıştı.





Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.





Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Kesen'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazadan sonra panik yaparak olay yerinden kaçan sürücünün ise polis karakoluna giderek teslim olduğu bildirildi.





AVM'de maddi hasara yol açan kazayla ilgili soruşturma devam ederken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.





Görüntülerde otomobilin kaldırıma çarparak işyerine girdiği anda kaldırımda bebek arabası içinde bekleyen iki bebek ve 4 yaşındaki bir çocuğun kazadan kıl payı kurtulması, kazadan kurtulan çocuk ve kaldırımdaki diğer vatandaşların korku ile kaçış anları, kazadan sonra vatandaşların otomobilin altında kalan yaralıları kurtarmak için aracı çekmesi yer alıyor.







"Bir ağır yaralımız var"





Kaza anını anlatan işyeri sahibinin amcası Ebu Talip Tilki, "Olaydan yaklaşık 15 dakika önce yeğenimi ziyarete gelmiştim. Bu işyerini açalı daha 10 gün bile olmadı. Yeğenimin yanından ayrıldıktan 15 dakika sonra bana telefon geldi, 'kaza olmuş gel' dediler. 3 tane yaralımız var, birinin durumu ağır ve diğer bir yaralımız da taburcu oldu. Henüz olay sıcaklığını koruyor." dedi.





"Sürücünün ehliyeti yokmuş"





Görgü tanıklarından esnaf Hamit Özdemir ise, kaza anında büyük bir ses üzerine dışarı çıktığını ve bir aracın komşu esnafının işyerine girdiğini belirterek şunları söyledi:





"Geldiğimde 3 yaralı vardı, o sırada polisler de buradaydı. Hemen ambulansı aradık ve yaralılara ilk müdahaleleri yaptık. Ondan sonra etrafı toparlayıp yaralıları hastaneye götürdük. Yaralılardan ikisinin durumu iyi, diğerinin durumunun ağır olduğunu öğrendik. Aracın hızlı olduğunu görmedik ama aracın hızının 70-80 civarında olduğu söyleniyor. Araç sürücüsü kaza anında panik yapmış, o esnada dükkânın önünde herhangi bir aracın olmaması da dezavantajdı. Arabanın şoförü frene basayım derken yanlışlıkla gaza basmış, bilinçli yapılan bir kaza değil."