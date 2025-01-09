Samanyolu Haber /Gündem / 3 lider noktayı koydu: Yeni Yol Partisi yarın kuruluyor /09 Ocak 2025 23:05

3 lider noktayı koydu: Yeni Yol Partisi yarın kuruluyor

Saadet, Gelecek ve DEVA partileri, çatı parti görüşmelerinde anlaşma sağladı. "Yeni Yol Partisi'nin kuruluşu için hukuki süreç yarın başlatılacak.

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Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin Meclis'te ortak grup olarak hareket etmek amacıyla ele aldığı çatı partide uzlaşma sağlandı. "Yeni Yol Partisi" için yarın başvuru yapılacak.

Edinilen bilgiye göre Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün akşam saatlerinde buluştu, ortak grup yapısıyla ilgili çalışma mutabakatla tamamlandı.

Genel başkanlar, partiler arasında kurulan ortak komisyonun önerisi üzerine ortak grup amacıyla kurulacak parti tüzel kişiliğinin isminin "Yeni Yol" olmasına karar verdi. Kurucular kurulunda yer alacak isimler, program ve tüzük taslağı onaylandı.

Partinin kuruluşuyla ilgili hukuki süreç 10 Ocak Cuma günü başlatılacak.
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