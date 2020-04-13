3 mahkum Koronavirüs'ten hayatını kaybetti

Adalet hizmetlerinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında 5'incisi gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı saat 11.00’de başladı.







Gül, "Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine alınan tedbirler kalktıktan sonra görüş haklarını kullanamayanlara görüş hakları verilecektir. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların sağlıkları devletimize aittir. Ceza infaz kurumlarının kapalı cezaevlerinde pozitif bir vak'a görülmemiştir. Açık ceza infaz kurumlarındaki 17 hükümlüye de Koronavirüs tanısı konuldu." bilgisini paylaştı.







Adalet Bakanı Abdülhamit Gül cezaevlerinde tespit edilen Koronvirüs vak'a sayısını açıkladı.





Gül, "Açık ceza infaz kurumlarında 17 hükümlüye Covid-19 teşhisi konuldu. 3 hükümlü hayatını kaybetti. Bugüne kadar 14 hâkim ve savcının testleri pozitif çıktı. Adaletin izolasyonu olmaz. Adalette durma, duraksama olmaz." ifadelerini kullandı.





TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?





Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK 1'inci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve bakanlık bürokratları katıldı.



