Samanyolu Haber /Dünya / 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde gazeteci Gültekin Avcı ABD Senotosu'nun gündeminde /04 Mayıs 2022 12:44

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde gazeteci Gültekin Avcı ABD Senotosu'nun gündeminde

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü dolayısıyla ABD Kongresi’ne sunulan karar tasarısında basına yönelik baskılara Türkiye’deki gazeteci Gültekin Avcı’ya yazılarından dolayı verilen müebbet hapis cezası örnek gösterildi.

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3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü dolayısıyla ABD Kongresi’ne Demokrat ve Cumhuriyetçilerin destek verdiği bir karar tasarısı sunuldu. Dünya çapında basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne yönelik artan tehditlere yer verilen karar tasarısında Türkiye’deki gazeteci Gültekin Avcı’ya yazılarından dolayı vCemal Kaşıkçı erilen müebbet hapis cezası da örnek gösterildi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun Demokrat Başkanı Senatör Bob Menendez, Cumhuriyetçi Florida Senatörü Marco Rubio ile birlikte Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü anmak ve dünya çapında basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne yönelik artan tehditleri tanımak için bir karar tasarısı sundu.

GAZETECİLERİ HAPSETMEDE TÜRKİYE ÖN SIRALARDA
ABD’deki her 2 partinin de destek verdiği Senato tasarısında Türkiye; Çin, Myanmar, Mısır, Vietnam ve Belarus’la birlikte, dünya çapında hapsedilen tüm gazetecilerin yaklaşık yüzde 50’sinden sorumlu ülkeler arasında sayıldı.

Türkiye’nin basın özgürlüğü için dünyanın en baskıcı ortamlarından biri ve dünyanın önde gelen gazeteci hapishanelerinden biri olduğu belirtilen tasarıda, “2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a darbe girişiminin ardından muhaliflere ülke çapında uygulanan baskı ile başlayan, gazetecilere ve yazarlara devam eden zulüm, uzun hapis cezaları ve adli tacizle sonuçlandı” denildi.

GÜLTEKİN AVCI’YA KÖŞE YAZILARINDAN VERİLEN MÜEBBET HAPİS CEZASI
Bugün gazetesinin eski yazarı Gültekin Avcı’nın, köşe yazılarının iddia edilen suça delil olarak gösterilerek, 2020 Aralık ayında ‘komplo’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması, kararda örnek gösterildi.

Karar tasarısına Menendez ve Rubio dışında beş Demokrat ve üç Cumhuriyetçi senatör destek verdi.

CEMAL KAŞIKÇI DAVASININ SUUDİ ARABİSTAN’A DEVREDİLMESİ
Tasarıda Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi de hatırlatıldı, “Kaşıkçı, Suudi ajanlardan oluşan bir ekip tarafından öldürüldü ve faillerin Türkiye’deki davasının Suudi Arabistan’a devredilmesi, bu kişilerin sorumlu tutulması hiçbir zaman mümkün olmayabilir” denildi.

Karar tasarısına, şu ana kadar 13 Temsilciler Meclisi üyesi destek verdi.
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