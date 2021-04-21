3 milyar TL pandemi yardımı ile kurtulan Elektrik şirketleri faturayı vatandaş ödetecek

Elektrik şirketlerine koronavirüs pandemisi dolayısıyla 3 milyar TL’ye yakın devlet yardımı yapılacak. Şirketlere aktarılacak para elektrik faturasına yansıtılacak.





Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği Değişiklik Taslağı’na göre, destek mekanizması dışında kalan “yap-işlet” santralleri ile yaşı 13 yıldan büyük ve ithal kömür ve doğalgaz kullanan santraller 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yardım mekanizmasına dahil edilecek. Yardımları almak isteyen santral sahiplerinin düzenleme resmen yayımlandıktan sonra 15 gün içinde başvuru yapması yeterli olacak. Başvuru yapmayanlara ödeme yapılmayacak.





Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, şirketlere ödenecek pandemi yardımı parası, sistem işletmecisi olan kamuya ait Türkiye Elektirik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) gelir tavanına eklenecek. Gelir tavanındaki harcamalar ise elektrik faturaları aracılığıyla halka yansıtılacak. Bu harcamalar daha önce iletim sistemi kullanım bedeli olarak faturalarda yer alıyordu. Ancak halkın tepkisi nedeniyle bu harcamalar dağıtım giderlerinin içine konuldu. Bu nedenle artık faturalarda gözükmüyor. Dolayısıyla şirketlere aktarılacak paraları, vatandaş faturasının içinde “gizli zamla” ödeyecek.





YARDIM GEREKÇESİ: ELEKTRİK SANTRALLERİ ZOR DURUMDA

Elektrik üreten şirketlere kapasite mekanizması adı altında 2018 yılından bu yana destek ödemeleri yapılıyor. Bu yolla 2018 yılında 1.4 milyar, 2019 yılında 2 milyar, 2020 yılında ise 2.2 milyar lira ödendi. Bu yıl 2.6 milyar lira ödeme planlandı. Ancak pandemi gerekçesiyle toplam ödemenin 3 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Yardımın 4 ithal doğalgaz, 1 de ithal kömür santrali için yapılması planlanıyor. Taslağın gerekçesinde pandemi ve ekonomik daralma nedeniyle elektrik tüketiminin azaldığı, elektrik üretim fiyatlarının düştüğü, bu nedenle de santrallerin zor durumda kaldığı kaydedildi.