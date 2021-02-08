3 milyon abone faturayı ödeyemedi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplandıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020’nin ilk 10 ayında 2 milyon 530 bin elektrik, 579 bin 642 de doğalgaz abonesinin faturalarını ödeyemediği için bu abonelere geçici olarak kesinti uygulandığı söyledi.





Aynı dönemde 53 bin 840 elektrik abonesi ile 123 bin 657 doğalgaz abonesinin faturalarını ödeyemediği için haklarında yasal işlem başlatıldı.





ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARINDA VERGİ VE FON KESİNTİSİ KALKSIN





Gürer, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalarda insanların evine ekmek bile götüremez hâle geldiğini belirterek, “Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediği için kesinti uygulanması ve hatta haklarında yasal işlem başlatılması üzüntü vericidir. Sosyal devletçilik anlayışı gereği böyle durumlarda hayati öneme sahip elektrik ve doğalgaz kesintisi yapılmamalı ve faturalarını ödeyemedi diye insanlar hakkında yasal takip başlatılmamalıdır.” dedi.







Gürer ayrıca doğalgaz ve elektrik faturalarından en az bir yıl vergi, fon ve farklı kesintilerin alınmaması için kanun teklifi de verdiğini söyledi.