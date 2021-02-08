Samanyolu Haber /Ekonomi / 3 milyon abone faturayı ödeyemedi! /08 Şubat 2021 12:17

3 milyon abone faturayı ödeyemedi!

2020 yılının ilk 10 ayında borcunu ödeyemeyen 2 milyon 530 bin elektrik abonesi ile 579 bin 642 doğalgaz abonesine kesinti uygulandı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplandıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020’nin ilk 10 ayında 2 milyon 530 bin elektrik, 579 bin 642 de doğalgaz abonesinin faturalarını ödeyemediği için bu abonelere geçici olarak kesinti uygulandığı söyledi.

Aynı dönemde 53 bin 840 elektrik abonesi ile 123 bin 657 doğalgaz abonesinin faturalarını ödeyemediği için haklarında yasal işlem başlatıldı.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARINDA VERGİ VE FON KESİNTİSİ KALKSIN

Gürer, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalarda insanların evine ekmek bile götüremez hâle geldiğini belirterek, “Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediği için kesinti uygulanması ve hatta haklarında yasal işlem başlatılması üzüntü vericidir. Sosyal devletçilik anlayışı gereği böyle durumlarda hayati öneme sahip elektrik ve doğalgaz kesintisi yapılmamalı ve faturalarını ödeyemedi diye insanlar hakkında yasal takip başlatılmamalıdır.” dedi.

Gürer ayrıca doğalgaz ve elektrik  faturalarından en az bir yıl vergi, fon ve farklı kesintilerin alınmaması için kanun teklifi de verdiğini söyledi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 3 milyon abone faturayı ödeyemedi! Sonraki Haber >>

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Baraj patladı, sel her şeyi önüne katıp götürdü

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Milyoner yarışmasında 'bu gerçek mi?' dedirten soru

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

Hizmet Gönüllüsü Süleyman Çoban gurbette vefat etti

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş: "Açlıktan geberiyoruz!"

AKP'ye oy verdiğini söyleyen vatandaş:

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Hakime tepki gösteren sanık hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı

Kamyon boşaltmakta beceri ister

Kamyon boşaltmakta beceri ister

Böyle soğuk olur mu?

Böyle soğuk olur mu?

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:07:34