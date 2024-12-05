3 parti uzlaştı, Meclis’e DSG geliyor





DAVUTOĞLU, DEVA’YA GEÇMEYİ ÖNERDİ





ARIKAN GRUP BAŞKANI

Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'in haberine göre TBMM’nin 6’ncı grubu olarak Saadet ve Gelecek Partilerinin milletvekilleriyle kurulan, Saadet-Gelecek Meclis Grubu’na yönelik yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi. Bu akşam 3 partinin liderlerinin görüşmelerinden hedefli birliktelikle hareket edilmesine karar verilerek, grubun oluşturulması üzerinde anlaşmaya varıldığı iddia edildi.Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün akşam saatlerinde bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde öncelikle Davutoğlu, daha önceki pazarlıklarda öne sürdüğü Cumhurbaşkanlığı adaylığı ısrarından vazgeçti. Bu konunun seçim sürecinde belirlenmesine 3 lider karar verdiği öğrenildi.Ardından da yapılan görüşmelerde Davutoğlu, DEVA çatısı altında bir birliktelik önerdi. Ancak Babacan, Gelecek Partisi’nin daha uygun bir alternatif olduğunu dile getirdi. Ancak üçlü görüşmede partilerin tek çatı altında “Hedefli birliktelik” anlaşması çerçevesinde DSG Demokrasi Platformu ismiyle Meclis’te temsil edilmesinin daha uygun olacağına karar verildiği bildirildi.Oluşacak DSG Grubunun başkanının Mahmut Arıkan olmasına, Meclis’ten istenecek 1 grup başkanvekili kadrosuyla beraber 3 partinin de bir grup başkanvekili olmasıyla 34 milletvekiliyle güçlü bir yapıya kavuşturulması üzerinde anlaşıldığı öğrenildi. Ayrıca 3 partinin önümüzdeki seçim sürecinde de ortak hareket etmesine, ortak program yapmasına ve sağda yeni bir siyasi alternatif olması için çalışılması üzerinde anlaşıldı.