3 polisin şehit edilmesi olayında Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk gözaltında /18 Kasım 2025 11:00

3 polisin şehit edilmesi olayında Ebu Hanzala kod isimli Halis Bayancuk gözaltında

Terör örgütü IŞİD'in "Türkiye emiri" olduğu iddia edilen ve dört kez tutuklanıp serbest bırakılan Halis Bayancuk, bu sabah İzmir merkezli düzenlenen terör operasyonuyla gözaltına alındı. Bayancuk'un İzmir'de 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

SHABER3.COM

Ebu Hanzala olarak da bilinen Selefi Tevhid grubunun lideri Halis Bayancuk, bu sabah terör örgütü IŞİD'e yönelik İzmir merkezli düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Bayancuk, terör örgütü IŞİD'in "Türkiye emiri" olduğu iddia ediliyor.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Halis Bayancuk'un İzmir'de 3 polisin şehit olduğu Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonda, Bayancuk'un yanı sıra "Ebu Haris" kod isimli Haris Karadağ'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden ?"Ebu Ubeyde" kod isimli İlyas Aydın'ın ise yurt dışında olduğu belirlendi.


