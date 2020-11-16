Samanyolu Haber /Sağlık / 3 sağlıkçı daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi /16 Kasım 2020 20:40

3 sağlıkçı daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının sayısı her geçen gün artıyor. Dr. Cengiz Çiğli, Eczacı Bekir Mutlu, Verem Savaş Dispanseri çalışanı Sururi Coşkun koronavirüs nedeniyle bugün yaşamını yitirdi.

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Sivas’ta görev yapan Eczacı Bekir Mutlu, Urla ilçesinde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil ve Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi, verem savaş dispanseri çalışanı Sururi Coşkun bugün Covid-19 nedeniyle yaşamlarını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivas’ta görev yapan Eczacı Bekir Mutlu’yu Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık çalışanlarına başsağlığı dileriz" denildi.

İzmir Tabip Odası da "Ölüyoruz, Yönetemiyorsunuz" ifadesiyle İzmir'in Urla ilçesinde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. 

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü resmi twitter adresinden yapılan açıklamada da "İl Sağlık Müdürlüğümüz personellerinden Şef Sururi Çoşkun tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir...Sağlık Camiamızın Başı Sağ Olsun" denildi.
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