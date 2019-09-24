Samanyolu Haber /Spor / 3 sezon önce Süper Lig'de olan Gaziantepspor'a rekor ceza /24 Eylül 2019 22:17

3 sezon önce Süper Lig'de olan Gaziantepspor'a rekor ceza

Üç sezon önce Süper Lig'de olan kırmızı-siyahlı ekip, bölgesel amatör ligde mücadele ediyor.

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Yıllardır yaşadığı ekonomik sıkıntılardan bir türlü kurtulamayan ve üç sezon önce 28 yıl aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'e veda eden Gaziantepspor'a FIFA tarafından ceza veridi.

FIFA, kırmızı-siyahlı kulübe eski oyuncuları Anton Putsila, Bart Van Hintum ve Sergey Kislyak ile St. Pauli takımına olan borçları nedeniyle 21 puan silme cezası verdi.

İlk maçını 8-0 kaybetti, eksi 21 puanla son sıraya çakıldı

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta yer alan ve ilk maçında karşılaştığı Kahta 02 Spor'a 8-0 mağlup olan Gaziantepspor, FIFA tarafından verilen bu ceza ile puan tablosunda daha şimdiden eksi 21 puanla son sırada yer aldı.
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