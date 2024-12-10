Samanyolu Haber /Gündem / 3 ülke 7 cinayet! Vadi İstanbul saldırısının altında Barış Boyun çetesi mi var? /10 Aralık 2024 18:00

3 ülke 7 cinayet! Vadi İstanbul saldırısının altında Barış Boyun çetesi mi var?

Sarıyer'de bir AVM'de kafelerin olduğu açık alanda otomobilinin içinde olan 46 yaşındaki Aras Yılmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından cinayetin Barış Boyun çetesiyle ilişkisi olduğu öne sürüldü. Yılmaz cinayetinin de Tiflis'te 4, Yunanistan'da 2 kişinin öldürüldüğü olayların devamı olarak görülüyor.

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Barış Boyun çetesi ve Sarallar grubu arasında süregelen husumet nedeniyle, Gürcistan’da Barış Boyun’a bağlı dört kişinin öldürülmesine misilleme olarak İstanbul'da dün geceyarısı İran asıllı bir inşaat mühendisi öldürüldü. Bu olay, organize suç örgütleri arasında artan gerilimin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Barış Boyun, çetesiyle birlikte İtalya ve Türkiye'deki yasa dışı faaliyetleri nedeniyle uzun süredir güvenlik güçlerinin hedefinde. İtalya'da yürütülen soruşturmalarda, Barış Boyun ve adamlarının Türkiye’deki Sarallar grubuna yönelik bombalı saldırılar planladığı da ortaya çıkmıştı. Öte yandan, Türkiye'deki emniyet birimleri, bu çeteler arasındaki çatışmaların büyümesini önlemek için operasyonlarını sürdürüyor?

Sarıyer'de bir AVM'de 46 yaşındaki Aras Yılmaz cinayetinin ardından, kafasına silah dayadığı bir motosikletçinin arkasına binerek kaçan tetikçi Mert Akçay, kısa bir süre sonra saklandığı evde yakalandı. Akçay, ilk ifadesinde, Barış Boyun grubuna mensup 4 kişinin öldürülmesinin intikamı için saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Sabah'ta yer alan habere göre;  Barış Boyun grubuna mensup 6 kişinin geçtiğimiz yıl, Yunanistan'da bir otomobilde seyir halinde ilerlerken kurşun yağmuruna tutulmalarının ardından, geçen Cumartesi günü benzer bir saldırı da Gürcistan'da yaşanmıştı.
İtalya'da tutuklu bulunan Fatih Çançin'in oğlu Çağatay Çançin'de yer aldığı 4 kişi, Tiflis'te uyudukları sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Çağatay Çançin, Barış Vedat Dinç, Furkan Ömer Tükenmez, Abdulkadir Sever olay yerinde hayatını kaybetmişti.

ÖNCE GÜRCİSTAN SONRA YUNANİSTAN

Gürcistan'daki cinayetlerin ardından dün de Yunanistan'da iddiaya göre; 3 çete üyesi, bir süredir takip ettikleri 3 kişiyi bu sabah 10:00 sıralarında bir oyun salonunda pusuya düşürdü. Araçtan inerek oyun salonuna doğru ilerleyen saldırganlar, 3 kişiye ateş etmeye başladı. Saldırı da dışarıya kaçmaya çalışan 2 kişi, cadde ortasında hayatını kaybederken, bir kişi ise ağır yaralandı. Yunan polisi çevrede geniş çaplı araştırma başlatırken, olay yerine yakın bir bölgede saldırgana ait ceket ve silah ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu iddia edilen iki kişi ise gözaltına alındı.

7. CİNAYET

Bu saldırının hemen ardından akşam saatlerinde İstanbul Sarıyer'de bir saldırı daha gerçekleşti. İddiaya göre çete lideri Emrah Ayverdi'ye yakın olduğu iddia edilen İran asıllı inşaat mühendisi Aras Yılmaz motosikletli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kafasına silah dayadığı bir motosikletçinin arkasına binerek kaçan tetikçi Mert Akçay, kısa bir süre sonra saklandığı evde yakalandı. 28 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen Akçay, ilk ifadesinde, Barış Boyun grubuna mensup 4 kişinin öldürülmesinin intikamı için saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti.

BARIŞ BOYUN VE ÇETESİ

7 kişinin hayatını kaybettiği olayların arkasında Barış Boyun ile husumetli olan Emrah Ayverdi'nin hesaplaşması olduğu ileri sürüldü. Boyun ile husumetli olan Ayverdi'nin bulunduğu düğün salonuna geçen aylarda el bombası ile saldırı düzenlenmişti.
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