Samanyolu Haber /Gündem / 3 yaşındaki Müslüme'nin öldürülmesi ile ilgili yeni skandal /26 Kasım 2021 10:55

3 yaşındaki Müslüme'nin öldürülmesi ile ilgili yeni skandal

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan Müslüme Yağal'ın arama kurtarma çalışmalarının 10. gününde cansız bedenine ulaşılmıştı. Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili dedesi tutuklanmıştı. Cansız bedenin üzerinde yapılan DNA analizine göre dede Yağal'ın babası olduğu ortaya çıktı.

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3 yaşındaki Müslüme Yağal, Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kırsal alanda çadır kuran ailesinin yanından kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10. gününde Müslüme'nin cansız bedeni kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında bulundu.

Havuz gaetesi Sabah Gazetesi'nin ve Odatv'nin iddialarına göre, Müslüme'nin DNA örneğiyle dede Hasan Yağal'ın DNA'sının uyumlu olduğu ortaya çıktı. Bunun yanı sıra Müslüme'nin ağabeylerinden birinin daha dedenin DNA'sı ile yüzde 100 eşleşme sağladığı aktarıldı.

Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakılmıştı. Müslüme'nin dedesi olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

MÜSLÜME'NİN DEDESİ BABASI ÇIKTI!

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Müslüme'nin DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı.

Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

DEDENİN DNA ÖRNEĞİYLE AĞABEYLERDEN BİRİNİN DAHA DNASI EŞLEŞTİ

Öte yandan Müslüme'nin cesedi bulunduğunda olay yerine giden savcı bütün ailenin DNA örneklerini aldı. Bu DNA örnekleri aile bireyleri ile karşılaştırıldı.

Odatv'den Hazar Şahsuvar'ın aktardığına göre, dede Hasan Yağal'ın DNA örneği ile Müslüme'nin ağabeylerinden birinin DNA örneğiyle yüzde 100 eşleşme sağladı.

DNA örneğine göre ise dede Yağal, Müslüme'nin ağabeylerinden birinin daha babası olduğu ortaya çıktı.

Jandarmanın, Müslüme'nin annesi Sevgi Yağal'ı sorguya almasından sonra annenin "Kayınpederim bana tecavüz etti ve erkek çocuklarımdan birisi onun oğlu" dediği öğrenildi. Anne, kayınpederin kendisini öldürmesinden korktuğu için açıklayamadığını dile getirirdi.
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