Samanyolu Haber /Gündem / 3 yer 3 tuzak 1 isim: Meçhul tim olayı aydınlandı /30 Eylül 2024 21:10

3 yer 3 tuzak 1 isim: Meçhul tim olayı aydınlandı

Marmariste Gökhan Şahin Sönmezateş timinden önce 3 helikopterle bölgeye giden ve polisle çatışarak 2 polisin şehit olmasına sebep olan meçhul tim olayı tam olarak aydınlandı.

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Meçhul tim Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı ve Ankara Jandarma Havacılık Komutanlığından havalanarak Aydın’da ikmal yapıyor ve Marmaris’e uçuyor. Bugün bu timin varlığı rejim tarafından kabul edilmiyor. Hatta bu konuyu soruşturanlar kendini ya hapiste ya da MİT sorgusunda buluyor. Selçuk Adıgüzel yeni videosunda bu olaya dair yeni bilgiler verdi. Aslında havuz medyası (Sabah) bu timi manşete çekmiş. Ancak sonrasında rejimin yumuşak karnı olan konuda haber yapmak yasaklandığı gibi eski haberlerde adeta uçmuş.

Bu timin koordinasyonu bugün Jandarma’nın 2 numarası olan Korg.İsmail Balıbek tarafından yapılmış. O dönem Albay rütbesinde olan Balıbek mükafatını almış görünüyor. Balıbek’in başka bir özelliği 15 Temmuz intikam projesinin baş aktörlerinden olan Sadık Üstün koordinesinde bu faaliyeti icra etmesi.

Masum askerlere Marmaris’te polisi şehit ettin diye işkence yapıldı. Ama bu olayın arkasında aslında MİT bağlantılı kişilerin bulunuyor olmasının rejimde oluşturduğu sıkıntıyı tahmin etmek güç değil.

Korg. İsmail Balıbek kilit bir isim ve 15 Temmuz gecesi Marmaris dışında hem Ankara Beştepe’de hem de Güvercinlik’te bazı şaibeli faaliyetlerin arkasında bulunması tesadüf değil. 15 Temmuz intikam projesinin organizasyonu ve aktörlerine dair çok önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.
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