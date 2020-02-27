3 yıldır dünyanın çevresinde döndüğü keşfedildi

Dünyamızın minik bir Ay'ı daha olabilir. Astronomlar son üç yıldır dünyamızın yörüngesinde yeni bir uydunun bulunduğunu tespit etti.









3,5 metre çapındaki bu minik uydu Kacper Wierzchos ve Teddy Pruyne adlı iki kişi tarafından NASA'nın fonladığı Catalina Sky Survey projesi kapsamında keşfedildi.





"Büyük haber"





Wierzchos sosyal medya hesabından olayı "BÜYÜK HABER" diye duyurdu ve "Yörüngedeki bu minik uydunun ismi 2020 CD3. C-tpinde karbon ağırlıklı çok koyu renkli bir asteroid" diye yazdı.





2020 CD3'ün üç yıl önce Dünya, Ay ve Güneş'in üçlü yerçekiminden etkilenerek hareket ettiği ve sonuçta gezegenimize yaklaşarak yörüngeye oturduğu düşünülüyor. Asteroid'İn ne kadar süre orada kalacağı şimdilik belirsiz. Kısa bir zaman zarfında yeniden yörüngeden çıkıp Güneş'e doğru da gidebileceği belirtiliyor.





2020 CD3 astronomi tarihinde gezegenimizin uydusu haline gelmiş olduğu gözlemlenen ikinci gök cismi. İlki 2006 yılında RH120 adlı yine aynı proje kapsamında tespit edilmiş olan ve Dünya etrafında bir yıldan az bir süre dönen bir başka asteroitti.