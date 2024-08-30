Samanyolu Haber /Gündem / 30 Ağustos kutlamalarında Haniye posteri açıldı, gaziler alanı terk etti /30 Ağustos 2024 14:01

30 Ağustos kutlamalarında Haniye posteri açıldı, gaziler alanı terk etti

Gaziantep'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında skandal yaşandı. Kutlamalarda Atatürk posteri ve Türk bayrağına yer verilmezken Haniye posteri açıldı. Saygısızlığa tepki gösteren gaziler, alanı terk etti.

SHABER3.COM

Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında büyük bir saygısızlık yaşandı.

Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan çelenk koyma töreninde öldürülen Hamas lideri Haniye’nin posterlerinin asılı olması tepkilere neden oldu.

Alanda Atatürk resminin ve Türk bayrağının yer almadığını gören vatandaşlar ve gaziler alanı terk etti.


ATATÜRK POSTERİ ASILDI

Alana gelen CHP’liler ise Haniye posterini indirip yerine Atatürk posteri ve Türk bayrağı astı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Şahinbey Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan skandalı sosyal medya hesabından paylaştı.

Şencan paylaşımında, "Gaziantep’te Zafer Bayramı kutlamalarında Demokrasi Meydanına Hamas Liderinin fotoğrafını asmışlar. Atatürk’ün fotoğrafları olmadığı için Gazilerimiz alanı terk ederek, protesto ediyorlar. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 30 Ağustos kutlamalarında Haniye posteri açıldı, gaziler... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:08:59