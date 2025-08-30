30 Ağustos'da Yeni Şafak yazarı laikliği hedef aldı

“Laikliğin özgürlük olduğunu söyleyen ya salaktır ya da asalak!” ifadelerini kullanan Kaplan şöyle yazdı:





Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, köşe yazısında laikliği hedef aldı. Kaplan, “Bu millet anayasasını yapamayacak mı?” başlıklı yazısında Türkiye’nin kendi anayasasını yapamadığını iddia etti.“Bin yıl dünya tarihini yapan bir toplumun hâl-i pür melâline bakın, bu millet köle mi?” ifadelerini kullandı. Laikliğin özgürlük getirmediğini savunan Kaplan, “Laiklik, gerçekliği fizik gerçekliğe indirgeyen, metafiziği yok sayan, dünyayı kutsayan bir barbarlık biçimidir, ontolojik şiddettir, varlığın düzenini alt üst ettiği için, büyük düşünür Hegel’in bam telinden yakalayan ifadesiyle” dedi.“İnsanlığa barış yurdu armağan edecek model bizde ama biz, boynumuza geçirilen Laikçilik tasmasını çıkarıp atmak yerine, bu tasma’ya güzellemeler diziyoruz!Üstelik de laikliğin ‘tartışılmaz evrensel özgürlük modeli olduğunu'(!) bu ülkenin İslâmî kesimleri savunur hâle geldiler! Laikliğin, özgürlükle özdeş olmadığını, ‘özgürlükleri değil imtiyazları artırdığını’ Braudel’den MacNeill’e kadar büyük tarihçiler göstermediler mi?Hâl böyleyken, laikliğin özgürlük olduğunu söyleyen ya salaktır ya da asalak! Laiklik nereye özgürlük getirmiş, biri çıksın söylesin?Laiklik, gerçekliği fizik gerçekliğe indirgeyen, metafiziği yok sayan, dünyayı kutsayan bir barbarlık biçimidir, ontolojik şiddettir, varlığın düzenini alt üst ettiği için, büyük düşünür Hegel’in bam telinden yakalayan ifadesiyle.Bu barbarlık biçiminden, insanlığı, yine Hegel’in ifadesiyle, İslâm kurtarmıştır: İslâm, hakikati parçalamamış, hayatı ve hakikati bir bütün olarak kavramış, hiçbir varlığı, inancı, inanç ve toplum kesimini dışlamamış, -toplumun düzenini ve huzur ortamını bozmadıkları sürece- herkese hayat hakkı tanımıştır.Laikçilik tasması, bizi durdurmak, tarihî yürüyüşümüzü bitirmek için boynumuza geçirildi. Ama boşuna yoruyorlar bu aziz milleti! Bu prangaları sabırla kıracak bu masum millet!Oysa, Batılı laik ülkelerin anayasaları İncil’e vurgu yapar. Ama sözüm ona bu Müslüman ülkenin anayasası; İslâm’ı dışlar, laikliği kutsar.Hâlâ darbe anayasası değiştirilemiyor, düşünün artık! Bu ülkede bütün cinayetler laikçilik adına işlenmedi mi? Binlerce İskilipli Atıf, laikçilik adına asılmadı mı? Bütün darbeler laikçilik adına yapılmadı mı? Laikçilik, bu toplumun yeniden tarihî bir yürüyüşe geçmesinin önündeki en büyük takozdur.”