Samanyolu Haber /Gündem / 30 Ağustos'ta Atatürk sansürü Emniyet'te kelle aldı /02 Eylül 2025 14:08

30 Ağustos'ta Atatürk sansürü Emniyet'te kelle aldı

Emniyet’in 30 Ağustos paylaşımında Atatürk’ün fotoğraftan çıkarılması sonrası kriz büyüdü. Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanı Güngör Selçuk görevden alındı.

SHABER3.COM

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde 26 Ağustos’taki Büyük Taarruz konulu sosyal medya paylaşımındaki fotoğraftan Atatürk’ün çıkartılmasıyla başlayan kriz yeni boyut kazandı.

T24’de yer alan habere göre, Tepkiler üzerine Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanı Güngör Selçuk görevden alındı, Strateji Dairesi’nde memur yapıldı.

Selçuk’un görevden alınmasıyla boşalan MHP Dairesi Başkanlığı görevini Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın Özel Kalem Müdür, Kürşat Özhan vekaleten yürütecek.

Bilindiği üzere; yaşananların ardından yükselen tepkiler sonrasında ilk olarak paylaşımı hazırlayan MHP Dairesi personeli polis memurunun tayini çıkarıldı. Ancak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla birlikte MHP Dairesi Başkanı Selçuk, görevden alınan ikinci isim oldu.

Selçuk’un söz konusu göreve getirilişi de emniyet içinde tepkilere neden olmuştu. Genel Müdür Demirtaş’ın Adana Valiliği sırasında özel kaleminde görev yapan ve Adana’da lise müdürü konumunda çalışan Selçuk’un MHP Dairesi Başkanı olmasıyla birlikte kurum içinde eleştiriler yapıldı.

Selçuk’un, teşkilat şeması içinde doğrudan Demirtaş’a bağlı olması ve kendi ekibinde yer alması nedeniyle Ankara’ya geldikten sonra yapılan lojman tahsisi konusu söz konusu eleştiriler arasındaydı.
15:27:39