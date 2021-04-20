Samanyolu Haber /Gündem / "30 bin lira verin, bebeğinizi verelim" /20 Nisan 2021 09:05

"30 bin lira verin, bebeğinizi verelim"

İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi’nde bir insanlık ayıbı yaşandığı ortaya çıktı. İddialara göre hastane yönetimi, 'hastane masraflarının ödenmemesini’ gerekçe göstererek bir bebeği 4 aydır rehin tutuyor.

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İstanbul’da Bağcılar Devlet Hastanesi’nin ‘hastane masraflarının ödenmemesini’ gerekçe göstererek bir bebeği 4 aydır rehin tuttuğu ortaya çıktı. Rehin tutulan mülteci bebek R.’nin ailesine verilmesini isteyen İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, düzenlediği basın toplantısında “Mülteci bebek, devlet hastanesinde rehin tutuluyor” pankartı açtı.

Gazete Karınca’da yer alan habere göre, 21 Aralık’ta mülteci bebeğin erken doğum nedeniyle kuvöze alınmasının ardından tedavisine başlandığını belirten İHD İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri, bebeğin tedavisinin bitmesine rağmen aileye verilmediğini söyledi.

Bebeğin aileye verilmesi için 30 bin lira ödeme şartı konulduğunu paylaşan Yoleri, hastane yetkililerinin “para ödenirse durumun çözülür” şeklindeki beyanlarına dikkat çekerek şunları ifade etti:

”Dernek olarak Başhekimle görüşmek için çabaladık. Bizzat ben Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin başhekim yardımcısıyla görüştüm. ‘Böyle bir şey olur mu tedavisi bittiyse tabii ki çıkarılır’ denildi. Fakat ailesi tekrar gittiğinde ‘müdür karar versin’ denilerek, müdüre yönlendirildi. Ancak müdür görüşmeyerek ailesini muhasebeye yönlendirdi. Muhasebe de tekrar ‘müdür karar versin’ diyerek bebeği ailesine vermedi. Bugün tekrar başhekim yardımcısını aradım sekreteri aracılığı ile bana cevap vererek, ‘Benim çözeceğim bir şey değil, hastane müdürüyle görüşün’ dedi. Onunla da görüşme sağlayamadım.’’

Bir bebeğin 4 aydır annesinden uzakta olduğunu ve parası ödenmediği için hastanede rehin tutulduğunu belirten Yoleri, devletin, sağlık konusunda ayrımcılık yapmaması gerektiğini ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Ailenin ne yapacağını bilmez bir halde olduğunu aktaran Yoleri, bebeğin ailesiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getirerek, herkesi mülteci bebeğin sesi olmaya davet etti.

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