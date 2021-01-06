Samanyolu Haber /Teknoloji / 30 günlük süre doldu /06 Ocak 2021 10:08

30 günlük süre doldu

Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Netflix ve YouTube gibi çok sayıda sosyal medya platformuna verilen üçüncü 30 günlük süre de sona erdi. Şu ana kadar 40'ar milyon lira para cezası kesilen platformlara bu kez 3 ay reklam verilmesi yasaklanacak.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin sosyal medyanın sesini kısmak için Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) desteği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçirdiği ve 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren sansür kanununda yeni bir safhaya gelindi. 

7253 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya şirketlerine Türkiye’ye temsilci bulundurma mecburiyeti getirildi. 

FACEBOOK, TWITTER VE INSTAGRAM SESSİZ

Şu ana dek Rusya merkezli sosyal medya platformu VKontakte (VK) ve YouTube, Türkiye’de temsilcilik açacağını ilan ederken Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, TikTok ve Dailymotion gibi dünyada milyonlarca kişinin kullandığı sosyal ağ sağlayıcıları henüz bir adım atmadı.

Türkiye’de temsilcilik açmadıkları için ilk safhada 10 milyon lira, ikinci safhada 30 milyon lira olmak üzere toplam 40 milyon TL para cezası uygulanan Facebook, Twitter ve TikTok gibi dünyanın önde gelen sosyal medya platformları reklam yasağıyla karşı karşıya.

ŞİRKETLER REKLAM VEREMEYECEK

Kanun gereği, temsilcilik açmayan bu platformlara şimdi reklam yasağı uygulanacak ve Türkiye’deki çok sayıda işletme bu platformlara reklam veremeyecek. 

Sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’de temsilcilik açmama kararları sürdüğü takdirde, reklam cezasından üç ay sonra internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılacak. Bu daraltma kararından sonra da temsilcilik açılmazsa bant trafiğinin yüzde 90 daraltılması yaptırımı uygulanacak.

Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Faruk Çayır, Gazeteduvar'a verdiği mülakatta reklam veren şirketlerin bu platformlardan geri çekilmek zorunda bırakılacağına dikkati çekti. 

HALKIN SON HABER ALMA KAYNAĞI DA KURUTULACAK

Çayır, “Reklam yasağının uygulandığı süreçte birçok KOBİ ya da şirket reklam veremediği için zarara uğrayacak. Bir sonraki aşama olan bant daraltmayla insanlar buraya giremediğinde şirketlerin bu platformlara reklam vermesinin bir anlamı da kalmayacak. Ağ daraltıldığında KOBİ’ler de bu platformlarda reklam vermekten vazgeçecekler. VPN ya da başka ihtimallerle bu platformlar kullanılabilir belki, fakat bu da belli bir kitleyi aşmayacak. İşin açıkçası KOBİ’leri daha zor günler bekliyor.”

Halkın haber alma hakkının ellerinden alınacağını belirten Çayır şu ifadeleri kullandı: “Dezavantajlı gruplar, kadınlar seslerini burada duyuruyor. Bu platformlar özellikle haberciliğin ana merkezi haline dönüştü. Söz konusu cezalarla halkın haber alma hakkını da elinden almış olacaklar.”
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