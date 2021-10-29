30 kamu arazisi daha yağmaya açıldı

Resmi Gazete’de 'Yatırımcılara Duyuru' başlığıyla yayınlanan kararda şöyle denildi:





"T.C. Hazine ve Maliye bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir."





Yayımlanan listede; Ankara İncek, Gölbaşı, İzmir Karşıyaka, Aydın Didim, Eskişehir, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Elazığ, Kırklareli ve Kastamonu’daki araziler yer aldı.





İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 'pazarlık' usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.







Son teklif verme tarihleri 30 Kasım ile 7 Aralık arasında değişiyor.





DAHA ÖNCEKİLER GİBİ, DÜŞÜK FİYATLARLA YAĞMALANACAK MI?





Bu arazilerin de önceki diğer pek çok örnekte olduğu gibi, AKP'ye yakın işadamları veya bizzat Erdoğan ailesinin paravan şirketleri tarafından, düşük fiyatlarla yağmalanmasına kesin gözü ile bakılıyor.

