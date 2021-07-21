30 milyon icra ve iflas dosyası

Birgün Gazetesi'nden Mustafa Bildircin'in haberine göre 2019 yılında icra ve iflas dairelerine 9 milyon 825 bin 927 dosya gelirken 2020 yılında gelen dosya sayısı 6 milyon 739 bin 856 olarak gerçekleşti.







İcra ve iflas dairelerindeki dosyaların türleri de adli istatistikler ile paylaşıldı.







Buna göre, 2020 yılındaki icra ve iflas dosyalarının 2 milyon 518 binini, mahkeme kararı bulunan (İlamlı takip) dosyalar, 25 milyon 936’sını ise mahkeme kararı bulunmayan (İlamsız takip) dosyalar oluşturdu. Adliyelerdeki 4 bin 355 dosya ise “İflas” türü altında sınıflandırıldı. İcra ve iflas dosyalarında 2020 yılında dosyalar, ortalama bin 280 günde karara bağlandı.