30 Ocak'ta bir devir kapanıyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) dair kanuni düzenlemede parlamento tarafından onaylandı.





Kraliçe 2'nci Elizabeth'in kanunu onaylamasından akabinde ada ülkesini 47 yıllık AB üyeliği resmen bitmiş olacak.





İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası, İngiltere'nin AB ile imzaladığı Brexit anlaşmasını içeren kanun tasarının görüşmelerini tamamladı.





BAŞBAKAN JOHNSON, MÜLTECİ ÇOCUKLARIN AİLE BİRLEŞİMİ HAKKINI METİNDEN ÇIKARMIŞTI





Bu safhada Boris Johnson hükümetinin tasarıdan çıkardığı mülteci çocukların aile birleşimi hakkının korunması dahil 4 düzenlemenin yeniden metne dahil edilmesine karar verildi.





Kanun, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in onayının akabinde resmiyet kazanacak ve İngiltere 1973'te katıldığı AB'den 31 Ocak'ta ayrılmış olacak.





Varılan anlaşmaya göre, İngiltere AB'ye yaklaşık 30 milyar sterlin (233 milyar TL) ödeyecek.





İngiltere'de ikamet eden AB vatandaşlarının hakları garanti altına alınacak ve İrlanda Denizi'nde bir gümrük noktası oluşturulacak.





İngiltere, 2020 sonuna kadar devam edecek geçiş safatında ise Brüksel'in kurallarına tabi olmayı sürdürecek.





HALK 2016 YILINDA BREXIT OYLAMASINA "EVET" DEDİ





İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 2016 yılı haziran ayında yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.





Eski Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti, AB ile varılan Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi başaramamıştı.





29 Mart' 2019'da gerçekleşmesi gereken Brexit önce 31 Ekim'e, akabinde 31 Ocak 2020'ye ertelenmişti.





MUHAFAZAKÂR PARTİ ERKEN SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKTI





Brexit anlaşmasını geçirmekte zorlanan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti, 12 Aralık'ta yapılan erken genel seçimde yüzde 43,6 oy alarak 365 milletvekili çıkarmış ve tek başına iktidara gelmişti.





Elde ettiği zaferle Brexit karşıtları karşısında eli güçlenen Johnson, seçim sonrası tasarıyı parlamentoya getirmişti.





9 Ocak'ta Avam Kamarası'nda 231'e karşı 330 oyla kabul edilen düzenleme Lordlar Kamarası'na sevk edilmişti.