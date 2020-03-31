30 polis, 18 jandarma, 4 kaymakam ve 1 vali...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında kendisine bağlı teşkilatlarda tespit edilen vak'a sayısını açıkaldı.





Soylu, "Şu ana kadar Emniyet teşkilatımızda 30, Jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var." ifadelerini kullandı.





Soylu, Koronavirüs sebebiyle 21 ilde 50 belde, köy ve mezranın karantinaya alındını da kaydetti.





CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NE MENSUP ÜÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YÖNELİK YASAĞI SAVUNDU

Soylu, İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin yardım topladığı hesaplara bloke konmasını ise şu sözlerle savundu: "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz anlamına gelir. Buna da seyirci kalmayız."