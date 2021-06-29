30 profesör çocukları için istifa etti

Kuşadası, Didim gibi Türkiye’nin önemli tatil beldelerini barındıran Aydın’da gündem istifa eden profesörler.





30’a yakın profesör, çocuklarının eğitimlerini gerekçe gösterip istifa etti. Sözcü’den Latif Sansür’ün haberine göre Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen istifa ve emeklilik yasağının 1 Temmuz itibariyle kaldırılacağının açıklanmasıyla birlikte, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nden 30’a yakın profesör istifa dilekçesi verdi. Başhekim Prof. Dr. Serkan Öncü yerel bir gazeteye verdiği röportajda istifaları şehirdeki sosyal imkanların yetersizliğine bağladı.





“GENÇLER GİTMEK İSTİYOR”

Profesörlerin çocukların eğitimleri için Aydın’dan gitme çabasında olduklarını ifade eden Başhekim Öncü, “Tabi benim oğlum gibi sosyal yaşamı gençlere hitap eden hiçbir şeyi olmayan bu şehirden gençlerin gitmeleri haklı tabi” dedi.





Z KUŞAĞININ ROTASI YURT DIŞI

Ekonomik durgunluk nedeniyle iş bulamayan gençler arasındaki işsizlik hızla artıyor. Resmi rakamlara göre ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 28.3’e yükselmiş durumda. Bu oranla Türkiye, AB ve OECD’nin en yüksek genç işsizlik oranlarından birine sahip. Türkiye’de asgari ücretli bir işe girebilmek için bile torpil bulmaları gereken gençler, internet üzerinden yurt dışındaki iş imkanlarını araştırıyor.